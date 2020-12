Het Grondwettelijk Hof vernietigt deels de ordonnantie die de uitrol van slimme meters in Brussel regelt. Het doet dat omdat mensen die elektrogevoelig zijn niet kunnen weigeren.

Een opmerkelijke uitspraak zet de uitrol van slimme meters voor gas en elektriciteit op de helling. Daar gingen twee organisaties en drie particulieren in beroep tegen de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de uitrol van slimme meters. Die meters sturen in real time data over het energieverbruik door en gebruiken daarvoor draadloze communicatie.

Geen privacyschending

Het Hof verwerpt dat beroep grotendeels. Zo is ze niet van oordeel dat slimme meters de bescherming van persoonsgegevens schendt. Ook dat mensen met een slimme meter niet beschermd zijn tegen brand wordt niet aangenomen door de rechtbank.

Maar het Grondwettelijk Hof is wel van oordeel dat de regeling die Brussel momenteel hanteert onvoldoende rekening houdt met elektrogevoelige personen. Zij kunnen de slimme meter immers niet weigeren of laten weghalen en dat betekent volgens de uitspraak een achteruitgang op hun recht op een gezond milieu.

'Volgens het Hof kan de mogelijke blootstelling aan elektromagnetische straling, voor de personen die daardoor een gezondheidsrisico lopen, leiden tot een aanzienlijke achteruitgang van het beschermingsniveau van hun recht op een gezond leefmilieu. Voor die aanzienlijke achteruitgang bestaat geen redelijke verantwoording, vermits elektromagnetische straling eenvoudig kan worden weggenomen door middel van een bekabeling.' Aldus het Grondwettelijk hof in een persbericht.

Geen wetenschappelijk bewijs

De uitspraak is opmerkelijk omdat dergelijke elektrogevoeligheid nog nooit wetenschappelijk is bewezen. Het kan wel voorkomen dat je iets voelt wanneer je bijvoorbeeld in de buurt van hoogspanningslijnen of statische elektriciteit komt. Maar dat mensen gezondheidsschade oplopen door in de buurt van draadloze communicatie te komen, is wetenschappelijk gezien onzin.

Data News vroeg aan het Grondwettelijk Hof wat dit nu betekent voor de verdere uitrol en of dit ook gevolgen heeft voor Vlaanderen en Wallonië. Kunnen mensen voortaan een slimme meter weigeren wanneer ze zeggen elektrogevoelig te zijn, en moeten ze dat kunnen aantonen? Zodra we hier meer informatie over krijgen vullen we dit artikel aan.

