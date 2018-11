Slimme oortjes worden populairder dan smartwatches

Voor 2019 verwacht analistenbureau Gartner dat de markt voor wearables met 25,8 procent zal stijgen tot 225,12 miljoen toestellen. Goed voor 42 miljard dollar omzet. Smartwatches zullen met 16,2 miljard dollar of 74,09 miljoen toestellen daar het grootste deel van uitmaken.

Hoewel vrijwel elk segment zal groeien in de komende jaren, zal de verhouding onderling wel verschuiven. Tegen 2022 verwacht Gartner dat oortjes (of 'hearables') met 158,43 miljoen toestellen het grootste segment zullen uitmaken.

Het gaat daarbij om draadloze oortjes zoals de Apple AirPods of Samsung's IconX. Zulke toestellen zullen in de toekomst ook vaker smartphonefuncties zoals routeaanwijzingen of virtuele assistentie overnemen.

Opmerkelijk: voor head-mounted displays, headsets voor AR en VR, verwacht Gartner dat het succes, maar ook de prijs van de toestellen zal toenemen. Vandaag winnen de headsets aan populariteit in de zakelijke markt, om bijvoorbeeld taken beter uit te voeren. Maar er blijft volgens Gartner een mismatch tussen wat de consument verwacht en wat de technologie echt kan.

Dat zal veranderen, maar het analistenbureau verwacht dat daar ook een hoger prijskaartje, van zo'n 19,2 procent tegen 2022, aan vast zal hangen. Dat terwijl smartwatches de omgekeerde beweging maken en vandaag gemiddeld 222 dollar kosten, waar dit tegen 2022 zal dalen tot gemiddeld 210 dollar.