Signify, het vroegere Philips Lighting, gaat haar slimme lampen voortaan uitrusten met bluetooth. Daarbij is er geen bridge meer nodig, waardoor het een pak goedkoper wordt om er mee te beginnen.

Philips Hue zijn lampen die je vanaf je smartphone kan aansturen. De lampen zelf werken via het ZigBee-protocol. Dat protocol maakt verbinding met een bridge, die vervolgens via internet met je telefoon communiceert.

Dat concept blijft, maar naast ZigBee, krijgen nieuwe lampen ook besturing via Bluetooth. Dat heeft als voornaamste nieuwigheid dat wie wil beginnen met Philips Hue, niet vanaf de eerste lamp ook moet investeren in een bridge. Dat maakt het product aantrekkelijker om er mee te beginnen. "Je gaat je huis kunnen decoreren met licht zonder beperkingen of opstartkost," zegt George Yianni, CTO van Philips Hue. Signify geeft aan dat de toevoeging van bluetooth er komt op vraag van de consumenten. Naast een extra investering neemt het ook een deel complexiteit weg voor beginners.

Bluetooth heeft als voordeel dat het rechtstreeks met een smartphone kan connecteren. Het nadeel is wel dat je in de nabijheid moet zijn. Het is dus niet mogelijk om van buitenhuis, of vanuit een paar kamers verder, lampen aan te sturen. Ook kunnen er maximaal tien lampen worden aangesloten, nadien heb je alsnog een bridge nodig.

"De bridge blijft de basis van het ecosysteem en blijft beste manier om alles op te zetten. Maar of je nu met één lamp start of met een reeks, je gaat altijd kunnen upgraden naar een omgeving met bridge."

De lamp is binnenkort al verkrijgbaar in de VS. Tegen de herfst zal ze ook in Europa beschikbaar zijn en wordt het gamma geleidelijk aan vervangen. Voor bestaande Hue-gebruikers maakt dat echter niets uit. Zij kunnen beide lampen aansluiten op een bridge.