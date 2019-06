Binnen het proefproject AllRide hebben 65 leerlingen van de Mechelse basisschool Sint-Jozef Coloma een maand lang gegevens verzameld over hun fietsroute naar school. In totaal brachten ze 50 veilige en 49 minder veilige plekken aan.

De leerlingen uit tien klassen fietsten een maand lang naar school met een slimme fietslamp, die hun route live in kaart bracht. Daarnaast werden ze met een puntensysteem aangemoedigd om op een platform feedback te geven over het traject dat ze aflegden.

Bouwgroep BAM Belgium was initiatiefnemer van het pilootproject, dat ook werd uitgevoerd in een basisschool in Brugge. "In de eerste weken verzamelden we gegevens over de fietsroutes van de deelnemers", zegt chief innovation offcier Jan Buyle. "Daarna konden we de leerlingen een gepersonaliseerde, veiligere fietsroute naar school voorstellen."

Volgens een bevraging zou 80 procent van de deelnemers zich veiliger voelen dankzij AllRide. Het project werkte ook als stimulans om kinderen en ouders meer te doen fietsen. De leerlingen fietsten op een maand in totaal 2.761 kilometer en vermeden zo 325 ton CO2-uitstoot, berekende BAM Belgium.

Mobiliteitsschepen Alexander Vandersmissen is blij dat het project kinderen kon aanzetten om de fiets te nemen. "In Mechelen hebben we de ambitie om dé fietsstad van Vlaanderen te worden. Wij zijn dan ook heel tevreden dat Mechelse kinderen via dit proefproject in totaal 638 dagen fietsten. Het is cruciaal om het gebruik van de fiets maximaal te stimuleren bij kinderen en jongeren en dankzij dit project verzamelen we ook een hele reeks relevante mobiliteitsinzichten."

Die inzichten zullen nu verder geëvalueerd worden. "Als we in de data zien dat zich op bepaalde routes problemen voordoen, kunnen we daar bij infrastructuurwerken rekening mee houden", zegt Vandersmissen. BAM Belgium kijkt nu hoe het project op grotere schaal kan uitgerold worden. Op termijn droomt het bedrijf van een volledige geconnecteerde infrastructuur. "Stel je voor: je kinderen fietsen naar school, de infrastructuur herkent de fietsers en op hun pad schieten de lichten op groen", zegt Buyle.