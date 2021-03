De krant Le Soir pakt vandaag uit met een artikel over een verregaand IT-project bij Smals om alle Belgen te profileren. Smals en de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) hebben het ondertussen over feitelijke onjuistheden in het artikel.

Ophef vandaag aan Franstalige kant waar de krant Le Soir uitpakt met een artikel onder de straffe kop Le projet fou de la Smals pour 'profiler' les Belges (Het dwaze project waarmee Smals de Belgen wil 'profileren'). In dat artikel wordt beschreven hoe het project Putting Data at the Center een manier is om van alle burgers en bedrijven in dit land alle mogelijke data te gaan kruisen met elkaar: fiscaal, gezondheid, justitie, sociaal, enzovoort. Het project zou volgens de krant sinds 2018 bestaan en aangestuurd worden door Smals, waarbij het artikel vooral wijst naar Frank Robben. Nog volgens een weliswaar anonieme bron aan de krant zou het project zelfs zo ver gaan dat de overheidsdata van de burgers zelfs gemengd en gedeeld zouden worden met private partners. 'Dan is Facebook nog beter', klinkt het in Le Soir. Straffe woorden, en zonder meer een opmerkelijk project.

'Geen Smals-project'

'Maar het klopt niet, dit is zonder meer fake news', stelt Jan-Frans Lemmens, de woordvoerder van Smals onomwonden in een reactie aan Data News. 'Smals trekt helemaal niet zo'n project. Het project waarover gesproken wordt, is er een dat bij een federale overheidsdienst loopt', klinkt het resoluut.

Laurence Mortier, woordvoerster van de FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA), bevestigt dat niet Smals maar haar FOD verantwoordelijk is voor het project. 'Wel is het een gebruikelijke praktijk dat we voor onze projecten externe consultants inhuren. Voor dit project zijn ongetwijfeld ook Smals-consultants ingehuurd.'

Smart Data Services

'Maar ik kan daarnaast ook bevestigen dat het artikel in Le Soir feitelijk onjuist is. Het project heet ook al een tijd niet meer Putting Data at the Center, maar Smart Data Services, net om alle mogelijke misverstanden te vermijden', aldus Mortier. 'Het gaat om een project dat helemaal past binnen onze rol van dienstenintegrator. Maar in tegenstelling tot wat het artikel suggereert, houden we wel voortdurend rekening met de wettelijke bepalingen én de proportionaliteit. Dat we zomaar onderling persoonlijke gegevens gaan uitwisselen klopt ook niet', stelt Mortier die haar punt illustreert met een voorbeeld. 'Wanneer een overheidsdienst bijvoorbeeld zou willen controleren of iemand in orde is met zijn of haar rijbewijs, dan is het niet de bedoeling dat we geboortedata doorsturen. Een simpele 'ja' of 'nee' is alles wat dan doorgestuurd wordt.'

'Bovendien wordt dit alles allemaal in de projectfase vastgelegd. We moeten ons daarnaast ook houden aan de 'data governance act' van Europa. Heel wat zit bovendien nog in een verkennende onderzoeksfase. De technologie is wel in gebruik, maar zeker nog niet in productie', klinkt het.

