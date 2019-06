De ICT-organisatie voor Belgische overheidsdiensten ziet zijn omzet voor het eerst boven de 300 miljoen euro stijgen. Dat is vooral door een stijgende inzet van externe ICT-specialisten.

Smals is een non-profit ICT-dienstverlener van de Belgische publieke instellingen. In 2018 tekende de organisatie een omzet van 321,6 miljoen euro op, een stijging van 11,4 procent. Dat blijkt uit het jaarverslag van de organisatie.

Die groei komt er vooral door de inzet van externe ict-specialisten bij leden van Smals, wat met 27 procent toenam. Dat komt deels omdat er in de gehele ICT-sector een structureel tekort blijft, waardoor ook Smals buiten haar organisatie moet zoeken. Maar ook omdat het vaak over zeer specifieke profielen gaat, of voor specialisten in kortlopende opdrachten van zes tot twaalf maanden.

Ook de andere activiteiten kenden een groei. Infrastructuurbeheer stijgt met 10,4 procent., detachering met 4,4 procent. Software-ontwikkeling groeit slechts met 2,4 procent. Volgens Smals komt dit omdat de organisatie sterk inzet op hergebruik. Een tool die voor organisatie A wordt ontwikkeld, kan door organisatie B worden overgenomen.

"Bij onze leden zien we vaak gelijklopende behoeften. Door zowel technische als business-componenten te hergebruiken, kunnen zij meer rendement uit hun ICT-investeringen halen, " legt CEO Frank Robben uit. "De ontwikkelkosten van nieuwe toepassingen dalen, terwijl ze sneller worden gebouwd. Een win-winverhaal dus."

Smals is onder meer de organisatie achter de eBox en de G-Cloud, waar sinds vorig jaar ook Defensie diensten onderbrengt. In totaal telt de organisatie vandaag 1.876 werknemers. Vorig jaar kwamen daar 171 nieuwe krachten (waarvan 75% IT-gerelateerd) bij, netto gaat het om 64 medewerkers.