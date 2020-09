Het Belgische cleantechbedrijf Smappee heeft dinsdag zijn EV Base voorgesteld, een slimme laadpaal voor elektrische wagens die voornamelijk gericht is naar bedrijven.

De Smappee EV Base rekent volgens de fabrikant uit Harelbeke af met drie grote ergernissen rond elektrisch laden. Om te beginnen houdt de laadpaal het verbruik automatisch onder de maxima van de bestaande infrastructuur. Dit voorkomt dat er zekeringen springen en dat er dure aanpassingen aan de elektriciteitsvoorzieningen nodig zijn.

Priority charging

Daarnaast staat de slimme laadpaal toe dat de eigen geproduceerde zonne-energie maximaal kan worden ingezet voor het laden van het wagenpark. Via de Smappee-app en een online dashboard kunnen gebruikers en fleetmanagers tot slot in real-time het laadproces en de kosten bekijken, evenals een historisch overzicht hiervan.

De EV Base is vooral gericht naar bedrijven die tegelijk meerdere elektrische wagens willen laden. Per paal zijn er twee laadpunten met vaste laadkabels en dankzij de geïntegreerde LED-verlichting hoeft er geen bijkomende verlichting te worden voorzien. Voor wie snel naar een afspraak moet, is er priority charging, waarbij bepaalde wagens sneller geladen worden dan andere.

De EV Base is beschikbaar vanaf 2.500 euro, afhankelijk van de gekozen optionele diensten. Volgens Smappee is de EV Base daarmee tot 30 procent goedkoper dan gelijkaardige laadpalen.

