Het Harelbeekse bedrijf Smappee heeft zijn PS/S1-module voorgesteld, waarmee consumenten in Vlaanderen hun slimme meter van Fluvius kunnen uitlezen. Zo krijgen ze via de bijbehorende app zicht op hun real-time en historisch energieverbruik, zowel voor gas als elektriciteit.

Gebruikers kunnen de nieuwe PS/S1-module volgens de ontwikkelaar eenvoudig zelf met hun digitale meter verbinden. De oplossing geeft consumenten meer inzicht in hun energieverbruik, bijvoorbeeld door ook het sluimerverbruik in huis te detecteren en visueel te maken wanneer er energie terugvloeit naar het net. De Smappee-hardware merkt ook wanneer er bijkomende apparaten aan het stroomnet worden gekoppeld, om vervolgens ook daarvan het individuele energieverbruik te monitoren.

Gebruikers kunnen hun resultaten ook vergelijken met die van gelijkaardige gezinssituaties en zien hoe goed ze scoren op vlak van energie-efficiëntie. 'Dankzij die inzichten kunnen consumenten écht slimmer omgaan met hun energie en kosten besparen', stelt Stefan Grosjean, CEO en Founder van Smappee. Volgens hem is Smappee het enige energiebeheersysteem dat een oplossing op maat heeft ontwikkeld die de gegevens meet van zowel de P1-poort als de S1-poort van de Vlaamse digitale energiemeter.

De Smappee P1/S1-module is vanaf 2 april verkrijgbaar en heeft een richtprijs van 99 euro, een abonnement voor twee jaar inbegrepen. Daarna is er een tweejaarlijkse abonnementskost van 24 euro.

Gebruikers kunnen de nieuwe PS/S1-module volgens de ontwikkelaar eenvoudig zelf met hun digitale meter verbinden. De oplossing geeft consumenten meer inzicht in hun energieverbruik, bijvoorbeeld door ook het sluimerverbruik in huis te detecteren en visueel te maken wanneer er energie terugvloeit naar het net. De Smappee-hardware merkt ook wanneer er bijkomende apparaten aan het stroomnet worden gekoppeld, om vervolgens ook daarvan het individuele energieverbruik te monitoren.Gebruikers kunnen hun resultaten ook vergelijken met die van gelijkaardige gezinssituaties en zien hoe goed ze scoren op vlak van energie-efficiëntie. 'Dankzij die inzichten kunnen consumenten écht slimmer omgaan met hun energie en kosten besparen', stelt Stefan Grosjean, CEO en Founder van Smappee. Volgens hem is Smappee het enige energiebeheersysteem dat een oplossing op maat heeft ontwikkeld die de gegevens meet van zowel de P1-poort als de S1-poort van de Vlaamse digitale energiemeter.De Smappee P1/S1-module is vanaf 2 april verkrijgbaar en heeft een richtprijs van 99 euro, een abonnement voor twee jaar inbegrepen. Daarna is er een tweejaarlijkse abonnementskost van 24 euro.