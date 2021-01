LG Electronics heeft op de CES-beurs een samenwerking met Google aangekondigd. In de tweede helft van dit jaar zal Stadia, de gamingdienst van de internetgigant, standaard ingebakken worden in de smart-tv's van LG.

Stadia zal eerst beschikbaar komen op televisies met het Google TV-besturingssysteem, maar LG belooft de cloudgamingdienst meteen daarna ook te gaan ondersteunen via het eigen webOS. Volgens de Zuid-Koreaanse elektronicareus is deze ontwikkeling extra interessant voor Stadia Pro-gebruikers (de betaalde premium-variant van de dienst), doordat de meeste compatibele LG-schermen al voorzien zijn van 4K-beeldkwaliteit en 5.1-surroundgeluid.

Tot de spellen die straks via Stadia gespeeld kunnen worden op een smart-tv van LG, behoren Assassin's Creed: Valhalla, Watch Dogs: Legion en NBA 2K21. Het enige waar de gebruiker zelf nog voor moet zorgen, is een Stadia-controller.

Gezien op CES De Consumer Electronics Show is een van de grootste techbeurzen ter wereld en een waar walhalla voor liefhebbers van gadgets en andere elektronica. Het event vindt elk jaar in januari plaats in Las Vegas, maar gaat dit keer virtueel door via een heleboel online persconferenties en productpresentaties. Data News volgt al het nieuws uit de gokstad op de voet.

