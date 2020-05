Sidewalk Labs, een onderdeel van Google-moeder Alphabet, heeft zijn plannen opgeborgen om een hoogtechnologische wijk te bouwen in Toronto, in Canada. De economische onzekerheid maakt het project te risicovol.

Het gaat om een project voor een 'stad van de toekomst', in een wijk aan het water in Toronto die al een tijdje open staat voor herontwikkeling. Bij de plannen zaten onder meer gebouwen die gemaakt worden uit duurzaam gekapt hout en flexibele panelen. Iets controversiëler zijn de smart city functionaliteiten, zoals sensoren die meten op welke manier de publieke voorzieningen gebruikt worden.

Sidewalk Labs stapt nu uit het project, waarvoor het vorig jaar een lijvig dossier van 1.500 pagina's samenstelde. "Nu er wereldwijd en op de vastgoedmarkt van Toronto een ongekende economische onzekerheid is ontstaan, wordt het moeilijk om een groot project van 12 hectare financieel vatbaar te maken zonder belangrijke onderdelen van het plan op te offeren," aldus Dan Doctoroff, CEO van Sidewalk Labs in een mededeling.

Het bedrijf werkt sinds 2015 aan het project, dat in die periode is gekrompen van een wijk van 800 hectare naar een veel soberder plan voor 12 hectare. De plannen oogstten tijdens de ontwikkeling veel kritiek, onder meer van privacy-activisten die zich zorgen maken over de gegevensverzameling van de voorziene sensoren, en de mogelijkheid om de wijk van massasurveillance te voorzien.

