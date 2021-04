Samsung heeft in haar eerste kwartaal een winst van 9,38 biljoen Zuid-Koreaanse Won, of bijna 7 miljard euro, neergezet. De mobiele toestellen en elektronica deden het goed. Schermen en chipproductie deden het minder door onder meer productieproblemen.

Tegenover die operationele winst staat een omzet van 65,39 biljoen KRW (Zuid-Koreaanse Won) of 48,53 miljard euro. De totale omzet stijgt op jaarbasis met zes procent. De winst met vier procent. Algemeen stelt Samsung dat de extra verkoop van smartphones en consumentenelektronica compenseert voor de daling rond chips en schermen.

Smartphones en electronica

IT en Mobile Communications blijft de grootste afdeling, goed voor 24,21 biljoen KRW omzet en 4,39 biljoen KRW winst. Samsung geeft aan dat de markt krimpt ten opzichte van het vorige kwartaal, maar merkt beterschap ten opzichte van een jaar geleden, toen de eerste impact van Covid-19 merkbaar werd.

De omzet kreeg een boost dankzij zowel het huidige smartphone topmodel, de Galaxy S21, als de A-reeks. Ook rond van de verkoop van tablets, pc's en wearables is Samsung tevreden, al noemt het daar geen specifieke cijfers.

Chips

De afdeling Semiconductors (chipproductie) haalde een omzet van 19,01 biljoen KRW met een winst van 3,37 KRW. Hier merkt Samsung een daling op ten opzichte van vorig kwartaal. Dat is onder meer te wijten aan de fabriek in Austin (Texas, VS), die dit voorjaar de productie moest stilleggen na grote elektriciteitspannes in de stad. Intussen draait die fabriek wel weer op volle toeren. Ook de dalende prijs van NAND (flashgeheugen, oa in SSD's) weegt om de cijfers.

Schermen

De Display Panel Business haalde een omzet van 6,92 biljoen KRW en 0,36 miljard KRW winst. Ook hier merkt Samsung een daling ten opzichte van vorig kwartaal, maar een stijging ten opzichte van een jaar geleden, deels omdat OLED-schermen populairder worden, ook in het lagere prijssegment.

Maar de omzet uit grote schermen daalt, onder meer omdat Samsung daar haar productielijnen aan het omvormen is met het zicht op een volgende generatie toestellen.

Een opsteker is wel dat netwerkafdeling, waarvoor het geen aparte cijfers rapporteert, groeit dankzij de wereldwijde 5G-uitrol. Samsung zegt dat het daar vooral in Japan en Noord-Amerika goede zaken doet.

Tweede kwartaal

Naar de nabije toekomst toe verwacht Samsung voor haar chipafdeling een betere omzet, deels door de vraag vanuit de servermarkt en door het herstel in de fabriek in Austin. VOor schermen verwacht het opnieuw een daling door zwakke seizoensgebonden vraag en onderdelentekort.

Rond telefoons verwacht het ook een daling van winst en omzet door lagere vraag en eveneens onderdelentekort. Samsung zegt wel dat het haar globale sterktes zal inzetten om dat tekort zo goed mogelijk te beperken.

