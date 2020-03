Veel ouders hopen intussen dat hun kroost niet de volledige vijf weken van onderwijs verstoken blijft. Aan Smartschool zal het alvast niet liggen: ontwikkelaar Smartbit van dit digitale platform voor het secundair en basisonderwijs lanceerde vrijdag Smartschool Live, een tool die realtime afstandsonderwijs mogelijk maakt.

Met een feilloos gevoel voor timing kondigde Smartbit vrijdag, daags nadat de regering de nieuwe coronamaatregelen bekendmaakte, Smartschool Live aan. Met het programma kunnen onderwijsinstellingen de leerachterstand van de komende weken tot een minimum beperken. Leerkrachten kunnen via de software hun scherm delen met leerlingen, aantekeningen maken die zichtbaar zijn voor iedereen die meekijkt en live communiceren middels de webcam. Kinderen op hun beurt kunnen reageren en discussiëren via de geïntegreerde chatfunctie.

Welke scholen deze of vergelijkbare technologie zullen inzetten, is nog niet duidelijk. Momenteel is het de bedoeling dat voor kinderen, of die nu thuisblijven of naar de opvang gaan, een 'zinvol aanbod' wordt voorzien. Nieuwe leerstof hoort daar in principe niet bij, maar een tool als Smartschool Live kan evengoed gebruikt worden om materie te herhalen, of om kinderen aan te sporen om te blijven rekenen en lezen.

Smartschool Live zal vanaf 14 maart gefaseerd beschikbaar worden gesteld. Scholen kunnen er gratis gebruik van maken.

