Het moederbedrijf van Snapchat zou niet langer werken aan een nieuwe versie van de Pixy drone, die bedoeld was om makkelijker selfies te maken. Het huidige model blijft wel nog even te koop.

De Pixy is een kleine drone die je vanop je handpalm de lucht in kunt sturen. Het toestel, in de VS te koop voor zo'n 230 dollar, heeft als belangrijkste functie om selfies te nemen en videobeelden rechtstreeks door te sturen naar de app van Snapchat.

Vliegende camera

De drone kwam vier maanden geleden op de markt en leek daarbij vrij succesvol. Wachttijd voor levering liep alvast op tot enkele maanden. Evan Spiegel, CEO van Snap zou echter niet van plan zijn om nog verder te werken aan een tweede versie van het toestel. De huidige versie is nog wel te koop op de website.

Snap probeert al langer om met hardware zijn portfolio als foto-app voor jongeren uit te breiden. Het bedrijf speelde eerder al met 'photo booths' en bracht ook meerdere versies uit van zijn 'Spectacles', een bril met ingebouwde camera.

