Snap - dat is het moederbedrijf van de populaire Snapchat-app - koopt opnieuw een bedrijf dat inzet op augmented reality (AR). Vertebrae zet AR in voor shopping.

De camera als hét instrument om gericht te gaan shoppen: dat is waar Snap duidelijk in gelooft. Na de overname van WaveOptics (augmented reality in de 'Spectacles' slimme brillen: Snap betaalde er niet lang geleden zo'n 500 miljoen dollar voor, nvdr), lijft het moederbedrijf van Snapchat nu ook Vertebrae in. Dat meldt techsite The Verge.

Vertebrae werkt met een 50-koppig team aan een platform dat merken toelaat om 3D-versies van hun producten te creëren. Die 3D-versie kan dienst doen om shoppers makkelijk de weg te tonen naar het product en te laten overgaan tot een aankoop - zelfs rechtstreeks vanuit Snapchat. Hoeveel Snap betaalt voor het bedrijf is niet bekend.

Vertebrae haalde tot nu toe zo'n 10 miljoen aan VC-kapitaal op. Bekende klanten zijn volgens hun eigen website onder meer Toyota en Adidas. Opmerkelijk is dat het bedrijf in 2019 nog samenwerkte met Snap-concurrent Facebook rond AR shopping-technologie.

De populariteit van Snapchat is grotendeels te danken aan AR: de tientallen effecten die je in de app kan toevoegen aan het beeld van je camera. Het is in ieder geval duidelijk dat het Snap nu menens is om AR te laten doorgroeien tot een technologie die de poort tot een virtueel shoppingkanaal wagenwijd openzet. Pas werkte Snap nog samen met luxemerk Gucci om consumenten virtueel een paar exclusieve sneakers te laten passen.

