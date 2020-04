Sociaal netwerk Snapchat rapporteert twintig procent meer gebruikers nu een deel van de bevolking niet veel beters te doen heeft dan op schermpjes kijken. Het bedrijf houdt ook qua inkomsten goed stand.

Bij de bekendmaking van zijn kwartaalcijfers rapporteert Snap, moederbedrijf van Snapchat, 462 miljoen dollar aan inkomsten, een toename van 44 procent jaar op jaar. Dat komt overeen met de verwachtingen. Het tekent nu ook 229 miljoen dagelijks actieve gebruikers op in het eerste kwartaal, een stijging van 20 procent tegenover dezelfde periode vorig jaar. Die gebruikers spendeerden ook langer op het platform, met een groei van 35 procent, jaar op jaar, aan tijd besteedt met het bekijken van filmpjes in de Discover functie.

Snapchat is vooral populair bij een jonger publiek en was een van de eerste platformen om een tijdslimiet op beelden en filmpjes te zetten, zodat ze na enkele uren weer verdwijnen. Ook augmented realityfuncties, waarbij je jezelf bijvoorbeeld meebewegende kattenoortjes kunt geven, werden eerst hier geïntroduceerd. Het platform gaat de laatste tijd gebukt onder de concurrentie, vooral dan van Facebook, dat veel van de functies overnam op zijn eigen platformen.

Het is dus nog niet duidelijk of de huidige gebruikersgroei een blijvende omzetgroei met zich mee zal brengen. De coronacrisis neemt namelijk een stevige hap uit het advertentiebudget van veel bedrijven, en het zijn die advertenties waar Snapchat van leeft. In het eerste kwartaal van dit jaar ging de omzet nog omhoog met 44 procent, in het lopende kwartaal zou die groei vertragen. Ondanks die cijfers maakt Snapchat overigens nog altijd verlies: 305,9 miljoen dollar in het voorbije kwartaal, ook weer wat minder dan vorig jaar.

