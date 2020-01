Snap heeft AI Factory overgenomen. Dat bedrijf heeft technologie om vlot deepfake video's te maken. Ook concurrent TikTok heeft zo'n technologie.

Snap, het bedrijf achter de Snapchat app, bevestigt de overname maar geeft geen details. Maar volgens de OekraÎnse techsite Ain betaalde het 166 miljoen dollar voor AI Factory.

De technologie van het overgenomen bedrijf zal worden ingezet om Snapchat's Cameos functie uit te breiden. Daarmee kan je een foto nemen en die automatisch laten bewerken om verschillende gezichtsuitdrukkingen te maken. Met AI Factory is het mogelijk om een video van je eigen gezicht in een andere video te verwerken.

De overname raakt bekend op een moment dat Techcrunch meldt dat concurrent TikTok, van het Chinese ByteDance, haar eigen deepfake technologie heeft ontwikkeld. Ook daarmee kan je je gezicht in een andere video plaatsen. Het gaat daarbij om een reeks door TikTok geselecteerde video's.

De evolutie van gezichtsherkenning en automatische videobewerking doet wel vragen rijzen. Met de juiste software en een stevige computer is het vandaag al relatief makkelijk om een video te manipuleren en daarbij iemand bijvoorbeeld andere dingen te laten zeggen of doen. Algemeen wordt gevreesd dat de technologie in populaire apps als TikTok of Snapchat integreren er voor zal zorgen dat deepfakes nog talrijker zullen opduiken.