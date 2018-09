Snapchat laat je winkelen met je camera

Het idee achter de nieuwe functie is een soort 'Shazam voor beelden'. Gebruikers kunnen de Snapchat camera richten naar een jasje, een paar schoenen of gewoon de barcode van een product, en als dat herkend wordt, verschijnt er een link naar dat product, of een gelijkaardig product, op Amazon. Klik je daarop kom je rechtstreeks bij de webwinkel terecht om het meteen te kopen.

Het is voor Snapchat, dat veel concurrentie krijgt van die andere fotodienst, Instagram, alvast een nieuwe manier om geld te verdienen. De functie is alvast niet origineel, en vindt meer ingang nu beeldherkenning steeds beter wordt. Vorig jaar lanceerde eBay al iets gelijkaardig, en ook Instagram zou met winkelfuncties experimenteren, waarbij gebruikers producten kunnen zoeken vanuit foto's.