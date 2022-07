Snap, het bedrijf boven met name foto-app Snapchat, heeft in het tweede kwartaal onder de verwachtingen van analisten gepresteerd. Beleggers zetten het aandeel in de uitverkoop.

In april, mei en juni boekte Snap een omzet van 1,11 miljard dollar (1,09 miljard euro), zo rapporteerde het bedrijf donderdag. Hoewel het om een stijging met 13 procent gaat, lagen de inkomsten onder de 1,14 miljard dollar waarop analisten hadden gerekend. Onder de streep dikte het verlies aan van 152 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2021 tot 422 miljoen dollar in het afgelopen kwartaal.

Snap wijst naar de reclame-inkomsten als reden de mindere resultaten. Adverteerders snoeien meer dan verwacht in hun budgetten, volgens het socialemediabedrijf wegens de algemene economische onzekerheid. Daarnaast speelt onder meer nog toegenomen concurrentie van onder meer Google en Facebook. Wegens de aanhoudende onzekerheid gaf Snap geen prognoses voor het lopende kwartaal. Het aantal dagelijks actieve gebruikers van nam wel toe, van 332 naar 347 miljoen in drie maanden tijd. De resultaten van Snap ontstelden beleggers. In de nabeurshandel verloor het aandeel meer dan 26 procent van zijn waarde.

