Berichtendienst Snapchat kan voortaan ook worden gebruikt via de pc of Mac. Het bedrijf heeft de webversie van zijn dienst, die eerder deze zomer werd gelanceerd voor betalende abonnees, beschikbaar gemaakt voor iedereen.

Met Snapchat for web wordt het, wanneer je achter de computer zit, een stuk makkelijker om berichtjes te versturen en te beantwoorden, of om een videogesprek te voeren. In plaats van een mobiele app gebruik je gewoon je favoriete browser en het klavier en de webcam van je computer. Alle chats worden uiteraard wel keurig gesynchroniseerd met de app-versie, zodat je een conversatie op een later moment 'on the go' kan hervatten.

Spookpaden

Zoals gezegd bestond Snapchat for web al langer (sinds juli) voor betalende gebruikers. Die abonnementsformule heet Snapchat+ en is sinds half augustus ook in België beschikbaar. Gebruikers betalen 4,49 euro per maand of 44,99 euro per jaar. In ruil daarvoor krijgen ze onder meer toegang tot nieuwe Bitmoji-achtergronden, een functie om een BFF (best friend forever) aan te duiden en tot zogeheten Spookpaden. Daarmee kan je op een kaart zien waar vrienden de voorbije 24 uur zijn geweest, mits zij uiteraard hun locatie zichtbaar hebben gemaakt.

Snapchat is niet de eerste berichtendienst die overwaait naar de desktop: ook van WhatsApp is een computer-client beschikbaar, en hetzelfde geldt voor Berichten en FaceTime van Apple.

