Snapchat zet in op games en AR

Gebruikers van het sociale netwerk Snapchat kunnen vanaf nu ook videogames spelen in de berichtensectie van de app. Het is een van de nieuwe functies die de populariteit van Snapchat moet aanzwengelen.

Je zal binnenkort ook games op Snapchat kunnen spelen. Dat meldt moederbedrijf Snap op een partnerconferentie in Hollywood. Op de conferentie doet Snap een resem nieuwe functies uit de doeken, die de aanwas van nieuwe gebruikers moet aanzwengelen en meer adverteerders moeten aantrekken. Zo start Snap met een nieuw advertentienetwerk, Snap Audience Network, waarmee het advertenties wil verkopen die in de apps van andere bedrijven getoond worden.

Opvallend is dat Snapchat ook met games start. Er zijn nu zes games aangekondigd. Het eerste mobile game dat je binnen de berichtendienst kan spelen, is Bitmoji Party, een mini party game dat door Snap zelf werd ontwikkeld. Er zullen ook games van Zynga (vooral bekend van Farmville) en ZeptoLabs (onder meer Cut the Rope) naar Snapchat komen.

Naarnaast worden ook de augmented reality functies uitgebreid. Snapchat is vooral gekend om zijn 'face filters' waarin er in real time bijvoorbeeld hondenoortjes op je gezicht gezet worden. Snap maakt het nu mogelijk voor ontwikkelaars om AR-functies te bouwen die meer zijn dan een gezichtsfilter. Ze zullen bijvoorbeeld AR-filters voor je lichaam of je handen kunnen maken, of filters voor je huisdieren. Met andere woorden, de Snapchat-camera herkent welke delen van je lichaam je handen zijn, en hoe een kat eruit ziet, zodat hij er een hoedje op kan zetten. Leuke toevoeging hier is overigens de 'Landmarks' functie, die face filters voor bekende gebouwen maakt. In theorie zou je zo dus ook, euh, een hoedje kunnen zetten op het Atomium.

Met de vernieuwingen hoopt Snapchat het tij wat te keren. Het platform kampt al tijden met de tegenvallende aanwas van nieuwe gebruikers. Het lijdt onder meer onder concurrentie van Facebook, dat vrolijk functies van Snapchat, zoals Stories, kopieert en integreert in zijn eigen diensten. Met het toevoegen van video en entertainment in zijn berichten wil Snapchat gebruikers en daarmee adverteerders lokken. Mobiel gamen is daarbij mogelijk zeer lucratief, niet alleen omdat het mensen langer op het platform houdt, maar ook omdat er geld in zit. De markt voor dergelijke games was vorig jaar goed voor een omzet van 77 miljard dollar.