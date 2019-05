Backupspecialist Veeam Software heeft de grens van 1 miljard dollar inkomsten doorbroken. Backup is nog steeds de basis van het softwareplatform, maar de toekomst voor Veeam ligt in de hybrid cloud. Dat maakte het bedrijf bekend op de VeeamON-conferentie.

Het relatief kleine Veeam Software is meer dan een decennium na de oprichting er in geslaagd om de grens van 1 miljard dollar omzet te doorbreken. Mede-oprichter Ratmir Timashev maakte de mijlpaal bekend op de eigen VeeamON-conferentie die momenteel in Miami plaats vindt. Maar hij gaf meteen ook aan dat het bedrijf zichzelf moet aanpassen om helemaal klaar te zijn voor de toekomst. En die toekomst ligt volgens Timashev duidelijk in de hybrid cloud wat hij zelf als een nieuwe golf omschrijft na de eerste golf: de modernisering van het datacenter. "Backup is nog steeds in het hart van ons platform, maar klanten bouwen nu alsmaar meer hybride cloudomgevingen met Azure, AWS, IBM en Google én ze hebben meer nodig dan alleen maar backup", vertelt Timashev.

Meer integraties, betere orchestration

Veeam heeft zowat de markt van VMWare-backups uitgevonden - de naam van het bedrijf verwijst er zelfs naar - maar ondertussen is het softwarebedrijf verder geëvolueerd. "We hebben een uitgebreid ecosysteem van storage partners uitgebouwd met onder meer Cisco, HPE, NetApp, Nutanix en Pure Storage. Daarnaast bieden we third-party leveranciers de mogelijkheid om via API's rechtstreeks in onze backups in te haken en bijvoorbeeld analysediensten aan te bieden", zegt Mike Resseler, product strategy specialist bij Veeam. "En nu werken we aan een secundair storage ecosysteem", aldus Resseler. Dat is het 'with Veeam' programma en bouwt voort op de integratiestrategie met partners. Met Nutanix en ExaGrid zijn de eerste oplossingen aangekondigd.

'Waarde zit in de recovery'

In januari lanceerde Veeam al een update voor de Availability Suite die voornamelijk nieuwe en verbeterde functionaliteit introduceerde rond het migreren en verplaatsen van workloads in de cloud, cloud-native backup en verbeterde data governance. Vandaag kondigde Veeam ook verbeteringen aan de orchestratielaag aan. Versie twee van de Availability Orchestrator laat meer automatisering toe voor disaster recovery en data-migraties. "Versie twee brengt restore plans die 'instant' herstel toelaten van VM's. Maar ook recovery op een andere locatie bijvoorbeeld is perfect mogelijk", aldus Danny Allan, vp product strategy bij Veeam. "Het komt er op neer dat de échte waarde van onze oplossing in de 'recovery' zit, maar dat kan alleen met oerdegelijke backups", vat Allan het samen. Veeam herhaalde vandaag tot slot ook dat de lang verwachte versie tien van de Availability Suite er binnenkort wel degelijk aan komt en die verder doorbouwt op backup- en replication-diensten, zowel voor on premise als in de cloud. Veeam telt wereldwijd 350.000 klanten en een ecosysteem met ondertussen al 64.000 distributiepartners en 22.500 cloud en service partners. Cisco, HPE, NetApp en Lenovo zijn de exclusieve resellers.