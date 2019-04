Antwerpen telde in 2018 dubbel zoveel digitale groeibedrijven als in 2012. Dat blijkt uit een studie van de Antwerp Managment School (AMS) en onderzoeksinstelling Sirris.

AMS en Sirris keken naar de groei van het aantal technologiebedrijven die een digitaal product ontwikkelen en verkopen. Uit hun onderzoek blijkt dat het aantal start-ups en scale-ups de afgelopen zes jaar groeide met 123 procent. Dit is een stijging van net geen 200 digitale groeibedrijven in 2012 naar meer dan 400 in 2018.

De bedrijven creëren ook meer waarde, stellen de onderzoekers. Zo haalden ze in totaal vier keer meer kapitaal op. In 2018 haalden start-ups en scale-ups in Antwerpen gemiddeld 474.000 euro op, in 2012 lag dit cijfer nog op 116.000 euro.

De digitale bedrijven worden ook steeds internationaler: 12 procent van de scale-ups hadden een filiaal in de VS, Nederland of Groot-Brittannië in 2018. Op vlak van start-ups behoort Antwerpen tot de Europese top, maar de stad wil in de komende jaren verder inzetten om de bedrijven vlot te laten doorgroeien naar scale-ups.

"Binnen zes jaar moet Antwerpen een toptienplaats bekleden in Europa voor scale-ups", zegt schepen voor economie Claude Marinower. "We gaan dit bijvoorbeeld doen door een brug te slaan naar belangrijke internationale markten en ecosystemen in de wereld."

Donderdag gaat in Berchem de vierde Antwerp Startup Fair door. Vijfhonderd werkzoekenden schreven zich in om 45 start-ups te ontdekken