Snopes stapt uit 'fact check' programma Facebook

Zowel Snopes als The Associated Press maakten deel uit van een programma waarmee Facebook vals nieuws op zijn eigen netwerk probeert tegen te gaan. Snopes begon samen te werken met Facebook als onafhankelijke fact checker in 2016, het eerste jaar vrijwillig. Het volgende jaar aanvaardde de organisatie de som van 100.000 dollar voor haar werk. Snopes meldt nu dat het niet zeker meer is of het nog verificatiediensten voor derde partijen wilt leveren. De organisatie blijft wel openstaan voor samenwerkingen met Facebook in de toekomst.

Het bericht komt er na eerdere geruchten dat de relaties tussen Snopes en Faceboo om zeep is. Oprichter David Mikkelson spreekt in een mededeling alvast tegen dat Facebook de werking van Snopes zou proberen te sturen. Wel geeft hij toe dat het werk niet onder ideale omstandigheden gebeurde. De tools die Snopes kreeg zouden beperkt zijn, en er was ook weinig feedback. De fact checkers wisten niet of hun werk erin slaagde vals nieuws tegen te gaan, op welke manier, of welke veranderingen Facebook maakte aan zijn algoritmes.

Feit is alvast dat de organisatie niet de enige is die zijn motivatie kwijt raakt. The Associated Press meldt aan techsite TechCrunch dat het op dit moment geen verificatie van nieuwsberichten meer doet voor Facebook. Wel onderhandelt de organisatie met het sociale netwerk over nieuwe samenwerkingen.

Het vertrek van Snopes is een opdoffer voor Facebook, dat al tijdje onder vuur ligt voor het verspreiden van misinformatie. Zo zouden Russische trollen hebben geprobeerd de Amerikaanse presidentsverkiezingen via sociale media zoals Facebook te beïnvloeden. In de aanloop van de verkiezingen in verschillende landen in Europa pakt het alvast uit met 'war rooms' om propaganda tegen te gaan, die meestal echter een kort leven beschoren zijn.

Volgens Facebook heeft het relaties met 34 organisaties die nieuwsberichten in zestien talen op waarheid controleren. Het sociale netwerk wil er daar dit jaar nog enkele bijvoegen.