GETTR, het sociaal netwerk dat werd opgericht door medewerkers en aanhangers van Donald Trump, is in praktijk ook een plek waar propaganda voor IS welig tiert.

GETTR werd vorige maand opgericht door onder meer Jason Miller, voormalig woordvoerder van de ex-president en krijgt financiële steun van Miles Guo, een zakenpartner van Steve Bannon. Het netwerk profileert zich als een baken van vrije meningsuiting en zet zich zo af tegen Twitter en Facebook.

Maar die vrijhaven trekt ook andere mensen aan. Zo ontdekte het Institute for Strategic Dialogue, een denktank die online extremisme opvolgt, samen met Politico dat het platform ook een plaats is voor terroristenpropaganda.

Onthoofdingsvideo's

Verschillende accounts, minstens 250 volgens Politico, posten er onthoofdingsvideo's, memes over geweld tegen het westen en boodschappen pro terroristengroep IS. Politico merkt op dat sommige zaken wel worden verwijderd, maar verschillende beelden die het zelf aan GETTR meldde stonden dagen later nog steeds online.

Schadelijk of extreem materiaal detecteren is een lastige opdracht, ook voor de meer mature sociale netwerken. Mede daarom werken Twitter en Facebook onder meer via het Global Internet Forum to Counter Terrorism, een database met extremistisch materiaal om zaken snel te herkennen en offline te halen. GETTR is daar geen lid van. Politico vroeg aan GETTR ook een reactie op haar bevindingen, maar het platform gaf geen commentaar.

