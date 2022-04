Sri Lanka heeft zondag alle sociale media geblokkeerd tijdens een uitgaansverbod van 36 uur, om antiregeringsprotesten tegen de stijgende kosten tegen te gaan.

Ongeveer honderd demonstranten onder wie parlementsleden zoals oppositieleider Sajith Premadasa, trokken zondag ondanks een uitgaansverbod door de grootste stad van het land, Colombo. Het leger en de politie blokkeerden hun route bij het Onafhankelijkheidsplein in het centrum. Het ministerie van Defensie gaf het bevel om sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter en Youtube te blokkeren, zei een woordvoerder.

De Sri Lankaanse president Gotabaya Rajapaksa heeft de nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege grootschalig protest tegen de diepe economische crisis waarin de eilandstaat verkeert. De noodtoestand geeft de president, de politie en het leger uitgebreidere veiligheidsbevoegdheden, bijvoorbeeld om demonstranten op te pakken. Rajapaksa kondigde de noodtoestand zaterdag af naar aanleiding van een demonstratie voor zijn private residentie, op 14 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Colombo. Die begon donderdagavond en werd al snel gewelddadig. Demonstraten gooiden met stenen naar de politie en staken vijf wagens in brand, waarna de politie traangas inzette. Meer dan 30 demonstranten en zeker 24 politieagenten raakten gewond, 53 mensen werden opgepakt.

De avondklok is van kracht tot en met maandagochtend. Het uitgaansverbod wordt strikt gehandhaafd. Zo zijn 664 mensen opgepakt die het verbod hebben genegeerd. De protesten zijn een gevolg van vooral de inflatie die inmiddels rond de 19 procent is. Het land lijdt behalve onder de geldontwaarding ook onder tekorten aan energie, voedsel, medicijnen en brandstof. Het eiland met 22 miljoen inwoners heeft in twee jaar tijd 70 procent van zijn buitenlandse deviezen zien 'verdampen' en kan de invoer van essentiële producten niet meer betalen.

Ongeveer honderd demonstranten onder wie parlementsleden zoals oppositieleider Sajith Premadasa, trokken zondag ondanks een uitgaansverbod door de grootste stad van het land, Colombo. Het leger en de politie blokkeerden hun route bij het Onafhankelijkheidsplein in het centrum. Het ministerie van Defensie gaf het bevel om sociale media zoals Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter en Youtube te blokkeren, zei een woordvoerder. De Sri Lankaanse president Gotabaya Rajapaksa heeft de nationale noodtoestand uitgeroepen vanwege grootschalig protest tegen de diepe economische crisis waarin de eilandstaat verkeert. De noodtoestand geeft de president, de politie en het leger uitgebreidere veiligheidsbevoegdheden, bijvoorbeeld om demonstranten op te pakken. Rajapaksa kondigde de noodtoestand zaterdag af naar aanleiding van een demonstratie voor zijn private residentie, op 14 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Colombo. Die begon donderdagavond en werd al snel gewelddadig. Demonstraten gooiden met stenen naar de politie en staken vijf wagens in brand, waarna de politie traangas inzette. Meer dan 30 demonstranten en zeker 24 politieagenten raakten gewond, 53 mensen werden opgepakt. De avondklok is van kracht tot en met maandagochtend. Het uitgaansverbod wordt strikt gehandhaafd. Zo zijn 664 mensen opgepakt die het verbod hebben genegeerd. De protesten zijn een gevolg van vooral de inflatie die inmiddels rond de 19 procent is. Het land lijdt behalve onder de geldontwaarding ook onder tekorten aan energie, voedsel, medicijnen en brandstof. Het eiland met 22 miljoen inwoners heeft in twee jaar tijd 70 procent van zijn buitenlandse deviezen zien 'verdampen' en kan de invoer van essentiële producten niet meer betalen.