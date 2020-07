De Europese Commissie komt met aangepaste regels rond haatpraat, geweld en andere schadelijke inhoud voor sociale media platformen. Al zijn de regels niet bindend.

Het gaat om een amendement aan de Audiovisual Media Services Directive uit 2018 en komt er volgens Reuters op vraag van de klassieke omroepen zelf. Zij willen dat Youtube, Facebook,Twitter en anderen dezelfde verplichtingen krijgen als hen.

Dat wil zeggen dat gebruikers moeten beschermd worden tegen haatboodschappen of ongepaste inhoud voor minderjarigen. "Online platformen moeten acties ondernemen tegen gerapporteerde inhoud die oproept tot geweld, haat en terrorisme, en zorgen dat advertenties en product placement in kinderprogramma's gepast zijn." Klinkt het bij de Europese Commissie.

Specifiek voor videoplatformen bevat het amendement ook de verplichting om minstens dertig procent Europese content aan te bieden, een duidelijk signaal naar Netflix en Amazon Prime.

Maar tot een echte verplichting komt het niet. Volgers Reuters gaat het om niet-bindende richtlijnen voor sociale media waar audiovisuele content essentieel is, maar niet de hoofdzaak.

Specifiek lijkt het daarbij te gaan om Facebook en Twitter. Bij Youtube ligt de focus wel hoofdzakelijk op video. Maar in praktijk zijn het de Europese lidstaten die bepalen welke bedrijven onder de regels vallen in hun land.

