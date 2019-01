'Sociale media niet slecht voor taalgebruik'

Jongeren die vaak berichtendiensten als WhatsApp gebruiken, schrijven speelser en beknopter, maar dat is niet slecht voor hun spellingsvaardigheden, zegt taalwetenschapper Lieke Verheijen van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Zij deed onderzoek naar het taalgebruik in WhatsApp-berichtjes onder scholieren.