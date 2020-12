De NLRB, een Amerikaanse sociale waakhond, heeft Google aangeklaagd voor het ontslaan van medewerkers die een vakbond probeerden op te starten.

De National Labor Relations Board (NLRB), een Amerikaanse federale dienst die onder meer rechten van werknemers moet beschermen, heeft een klacht neergelegd tegen Google. Daarin staat dat het bedrijf het arbeidsrecht heeft overtreden door in november enkele medewerkers onder toezicht te plaatsen en te ondervragen over hun pogingen om een vakbond te starten, waarna ze ontslagen werden.

Twee ex-medewerkers legden klacht neer bij NLRB omdat ze naar eigen zeggen ontslagen werden voor het organiseren van gesprekken over zo'n vakbond. Het samenbrengen van werknemers en het opstarten van een vakbond is bij wet beschermd in de Verenigde Staten.

Google zegt dat het de medewerkers ontslagen heeft voor het overtreden van interne regels, waaronder het delen van interne documenten. "Google ondersteunt een cultuur van interne discussie, en we plaatsen veel vertrouwen in onze werknemers. Natuurlijk hebben werknemers beschermde arbeidsrechten, maar we nemen de beveiliging van onze informatie zeer ernstig. We hebben dus vertrouwen in onze beslissing en onze rechterlijke positie", aldus een woordvoerder aan de techsite TechCrunch.

Eerder legde de NLRB ook al klacht in tegen een onderaannemer van Google, HCL. Die zou de meermaals de rechten van vakbondsleden hebben overtreden. Google krijgt al jaren regelmatig te maken met werknemersprotesten, onder meer tegen censuurvriendelijke projecten in China, tegen samenwerking met het Amerikaans leger en tegen de manier waarop het met seksueel wangedrag van directeuren omging. Het bedrijf heeft daar onder meer op gereageerd door consultants van IRI in te huren, een agentschap dat gekend staat om zijn strategieën rond vakbondsonderdrukking.

