Internettoegang in Soedan is weer hersteld. Na de staatsgreep vorige maand werd het internet wekenlang afgesloten.

In Soedan vond in oktober een militaire staatsgreep plaats waarna het internet sinds 25 oktober zwaar verstoord was. Op 9 november had een rechtbank al beslist dat het internet weer moest hersteld worden, maar dat vonnis was niet meteen van kracht.

Sinds 18 november zijn volgens een zeer kort bericht van het lokale persagentschap SUNA de diensten weer hersteld.

