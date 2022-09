Softbank wil de mogelijkheid van een strategische alliantie bekijken met Samsung rond chipontwikkelaar Arm. Dat levert ook speculatie op rond een mogelijke verkoop.

Masayoshi Son, topman van het Japanse Softbank, trekt naar Seoul voor gesprekken met Samsung Electronics, weet Bloomberg. Aan het persagentschap zegt het bedrijf dat het een strategische alliantie rond Arm wil bespreken, het Britse chipbedrijf in handen van Softbank.

Dat opent meteen de deur voor een reeks speculaties, want Softbank wil af van Arm. In 2020 werd het bedrijf aanvankelijk verkocht aan Nvidia, maar dat werd tegengehouden door regulatoren en kreeg flink wat kritiek uit de sector. Arm levert immers ook technologie aan concurrenten van Nvidia en de vrees ontstond dat Nvidia zou inzage kon krijgen uit plannen of verkoopsverwachtingen van directe concurrenten. Later waren er ook geruchten van Qualcomm interesse had, en waren er plannen om Arm naar de beurs te brengen.

Samsung is vandaag een van de grootste chipmakers ter wereld en een van de weinigen die zelf haar chips ontwikkelt. Tegelijk heeft het ook ontwerpen van Arm in licentie. Een nauwe samenwerking tussen de twee kan van Samsung een veel krachtigere speler maken, tegenover pakweg Intel.

Ook een overname van Arm door Samsung is in theorie niet uitgesloten. Al zou daar hetzelfde probleem ontstaan als bij Nvidia met een lastige positie voor een bedrijf wiens klanten concurreren met het moederbedrijf.

