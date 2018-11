SoftBank wil 18 miljard euro ophalen met beursgang van mobiele divisie

De mobiele divisie van SoftBank trekt naar de beurs. Het onderdeel noteert vanaf 19 december op de beurs van Tokio. Het bedrijf denkt met de beursgang 2.400 miljard yen, omgerekend zowat 18,6 miljard euro, op te halen. De mobiele tak als geheel zou daarmee een waardering krijgen van omgerekend 55,6 miljard euro.

Volgens de documenten die zijn ingediend bij de beursuitbater in Japan rekent het bedrijf in eerste instantie op een prijs per aandeel van 1.500 yen, krap 12 euro per stuk. In totaal gaan 1,6 miljard aandelen in de verkoop.

Het geld van de beursgang zou gaan naar nieuwe investeringen in tech start-ups. SoftBank ontpopte zich de voorbije jaren, onder leiding van CEO Masayoshi Son, van een telecomspeler die het bestaande Japanse duopolie met succes aanvocht, tot een tech-investeerder. Het bedrijf heeft onder meer geïnvesteerd in Uber en de Aziatische e-commerce-gigant Alibaba, maar het heeft ook vingers in de pap bij kleinere gamingbedrijfjes en robotica-bedrijven.

Eerder deden al geruchten de ronde dat SoftBank tot 3.000 miljard yen wilde ophalen met een beursgang van het mobiele onderdeel. Daarbij zou twee derde van de stukken geplaatst moeten worden bij particuliere beleggers. SoftBank zou hen de mogelijkheid willen geven om meer rendement te halen op hun spaargeld, nu banken nauwelijks nog rente geven.