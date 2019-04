Software voor ziekenhuizen overgenomen door eigen management

Infohos, dat zich toelegt op software voor ziekenhuistoepassingen, wordt overgenomen door het eigen management. Dat moet nieuwe investeringen mogelijk maken.

Vijf managers van Infohos nemen het bedrijf zelf over. Het bedrijf wordt daarbij omgedoopt tot Infohos Solutions NV en zal onder meer focussen op haar strategische producten zoals software voor de ziekenhuisapotheek, voor tarificatie en facturatie en business intelligence software voor ziekenhuizen.

De overname komt er door de ambities van het bedrijf. Tot voor kort was de groep in handen van acht ziekenhuizen: AZ Vesalius (Tongeren), AZ Lokeren, AZ Oudenaarde, ASZ Aalst, AZ Jan Palfijn (Gent), AZ Zeno (Knokke), AZ Sint Jan (Brugge/Oostende) en AZ Delta (Roeselare).

"We zaten in de situatie dat onze aandeelhouders direct of indirect ook onze klanten waren. Dat geeft stabiliteit, maar geen klimaat om ook te investeren terwijl we als bedrijf in de IT en gezondheidszorg een sprong vooruit willen maken," legt CEO Jan Pollet uit aan Data News.

"Twintig tot vijfentwintig jaar geleden trokken ziekenhuizen de kaart om samen te informatiseren. Vandaag gebeurt zoiets meer in een commerciële context, deze stap volgt daarin."

Infohos telt vandaag 90 medewerkers, die blijven allen aan boord. Ook de klantcontracten blijven ongewijzigd.