Het Nederlandse softwarebedrijf MessageBird ontslaat een derde van het personeel. Dat komt neer op zo'n 240 werknemers. Als reden voor het ontslag noemt topman Robert Vis onder meer de hoge inflatie, stijgende rentes, de aanstaande recessie en een verandering in de manier waarop bedrijven worden gewaardeerd.

MessageBird levert sinds 2011 onder andere software voor chatprogramma's die bedrijven in staat stelt met klanten in contact te komen. De voorbije jaren groeide het bedrijf snel, laat Vis weten. MessageBird was vorig jaar voor het eerst in jaren weer winstgevend en ook dit jaar verwacht de onderneming in de zwarte cijfers te blijven. Evengoed ziet MessageBird zich genoodzaakt om in te grijpen. Werknemers die moeten vertrekken krijgen een compensatie van minstens drie maanden.

SparkPost overgenomen

MessageBird haalde vorig jaar in een investeringsronde nog 830 miljoen euro op. Vorig jaar betaalde de onderneming nog 600 miljoen dollar voor het Amerikaanse SparkPost, waardoor de verzorger van chatverkeer tussen bedrijven en hun klanten voortaan ook zaken doet met grote concerns als Disney, PayPal en The New York Times.

