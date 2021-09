Visma, leverancier van bedrijfskritische software aan Europese bedrijven en overheden, breidt zijn aandeelhoudersbestand uit met vier institutionele beleggers. De aandeelhouders waarderen Visma op 16 miljard euro en staan achter de Europese uitbreidingsplannen van het bedrijf.

De nieuwe beleggers zijn Aeternum Capital, Overheidspensioenfonds Noorwegen (Folketrygdfondet), Vind en GIC. Na afloop van de transactie behoudt Hg, wereldwijde investeerder in softwarebedrijven en dienstverleners, een meerderheidsbelang in Visma. Ook investeerders ICG, CPPIB, General Atlantic, TPG, Warburg Pincus en het management van Visma blijven aandeelhouder.

'Unieke positie'

De kernstrategie van Visma, namelijk de ontwikkeling, implementatie en ondersteuning van cloudsoftware en -dienstverlening, blijft ongewijzigd. Dankzij deze strategie groeide het Noorse bedrijf uit tot een van de grote Europese leveranciers van bedrijfskritische software voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen en de publieke sector.

John Reynders, Area Director Visma Benelux, ziet een mooie toekomst van Visma voor zich nu steeds meer bedrijven en overheden de waarde inzien van cloud-oplossingen als ondersteuning bij hun bedrijfsprocessen. 'We bevinden ons in een unieke positie om deze groei te bevorderen, dankzij onze fantastische werknemers, internationale aanwezigheid, een breed netwerk en steeds grotere steun van topinvesteerders.'

