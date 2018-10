SoftwareONE neemt Comparex over

SoftwareONE helpt klanten zeker te stellen dat investeringen in technologie de juiste impact hebben op hun organisatie. Daarnaast bouwt het bedrijf klantoplossingen op cloudplatformen van partners en helpt het partners klanten wereldwijd te bereiken. Comparex verzorgt als IT service provider dan weer de integratie tussen klanten en grote IT- en cloudplatformproviders om de opbrengst van investeringen van klanten te optimaliseren.

In 88 landen actief

De activiteiten van beide bedrijven worden geïntegreerd onder de naam SoftwareONE. De combineerde organisatie is met ruim 200 locaties actief in 88 landen en kan vanuit deze locaties in 150 landen lokale ondersteuning bieden aan klanten. Het bedrijf heeft meer dan 5.500 werknemers in dienst. Als onderdeel van de overname treden CEO Thomas Reich en CSO Marc Betgem van Comparex toe tot het managementteam van SoftwareONE. Het hoofdkantoor van SoftwareONE blijft in het Zwitserse Stans gevestigd.

In samenwerking met DutchITchannel.nl.