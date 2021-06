De Brits-Amerikaanse softwarepionier John McAfee is dood aangetroffen in zijn cel in Barcelona. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo woensdagavond.

Nog maar enkele uren geleden hadden Spaanse rechters beslist dat hij mag worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

McAfee, die in de jaren tachtig het gelijknamige antivirusbedrijf oprichtte, werd ervan verdacht van 2014 tot en met 2018 geen belastingaangiften te hebben gedaan. Hij zou in die jaren miljoen dollars hebben verdiend.

Hij werd in oktober in Barcelona opgepakt en zat sindsdien vast in afwachting van uitlevering.

