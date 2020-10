De Brits-Amerikaanse softwarepionier John McAfee is in Spanje gearresteerd voor belastingontduiking. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie bekendgemaakt.

De 75-jarige McAfee wordt ervan beschuldigd dat hij geen belastingaangiften heeft ingediend van 2014 tot en met 2018 en dat hij bezittingen heeft achtergehouden, waaronder vastgoed, een jacht en een auto. De aanklacht werd openbaar gemaakt nadat hij was opgepakt. Hij wordt vastgehouden in afwachting van uitlevering, liet het ministerie weten.

Volgens de aanklagers heeft McAfee miljoenen dollars verdiend aan het promoten van cryptomunten, het houden van lezingen, adviesopdrachten en aan de verkoop van de rechten van zijn levensverhaal voor een documentaire. Daarop heeft hij geen belasting betaald. Hij kan daarvoor maximaal vijf jaar gevangenisstraf krijgen, als hij wordt veroordeeld voor belastingontduiking.

De man heeft er sinds de verkoop van zijn bedrijf een bewogen pensioen op zitten. Afgaande op zijn Twitter-account leefde McAfee al een tijdje ondergedoken. Hij zou de VS in januari 2019 ontvlucht zijn uit belastingsoverwegingen, vermoedelijk dezelfde waarvoor hij nu is opgepakt, maar hij kwam al eerder in aanvaring met de autoriteiten. In 2012 werd hij verdacht van een moord in zijn huis op Belize, waarna hij het land ontvluchtte. Hij zat ook even vast in Guatemala. In 2018 gaf hij dan weer aan in de running te zijn om president te worden. Daar is uiteindelijk niets van in huis gekomen.

