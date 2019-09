BNP Paribas Fortis kampt sinds enkele dagen met softwareproblemen bij de geldautomaten. De bank werkt aan een oplossing.

Sommige geldautomaten van BNP Paribas Fortis weigeren al enkele dagen dienst of aanvaarden tijdelijk geen bankkaarten van andere banken. Een woordvoerder bevestigt aan Data News dat er "sinds een paar dagen onregelmatigheden zijn op een deel van het ATM-park". Het gaat om een softwaregerelateerd probleem, maar de bank treedt niet in verdere details. "We werken aan een oplossing en momenteel is de situatie gunstig geëvolueerd", klinkt het. Het is onduidelijk hoe wijdverspreid het probleem precies is.

Vorige week werd de bank ook al geplaagd door technische problemen. Op 11 september waren de website, de app en het callcenter van BNP Paribas daardoor een tijdlang niet bereikbaar.