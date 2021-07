Vanop de oostelijke Russische ruimtehaven Vostotsjni is donderdag een Sojoez-draagraket gelanceerd die een nieuw pakket satellieten voor OneWeb in de ruimte moet afzetten. De lancering was live te volgen op Arianespace TV.

Donderdag omstreeks 14.50 uur Belgische tijd vertrok een Sojoez-2.1b . Die voert 36 satellieten mee voor het in Londen gebaseerde OneWeb dat een breedbandnetwerk voor internet in de ruimte aan het uitbouwen is. Als er niets meer fout loopt na de lancering door Arianespace, dan heeft het van faillissement geredde telecombedrijf al 254 kunstmanen in de ruimte.

Bouwer van de kunstmanen, in Florida, is OneWeb Satellites, een joint-venture tussen OneWeb en Airbus.

