Solvari, een marktplaats die consumenten aan een vakman helpt, neemt het Belgische Casius en Twizzi over. Het is al de vierde overname in 14 maanden.

Vanuit het Nederlandse Nieuwegein biedt Solvari een marktplaats aan die zich richt op de hele Benelux. Het platform is gespecialiseerd in het vinden van de juiste vakman voor een consument die een klus- of bouwproject wil uitbesteden. Hierbij ligt de focus op het verduurzamen van een woning. Het bedrijf is duidelijk op overnamepad, want met het inlijven van Casius en Twizzi is het al toe aan de vierde overname in 14 maanden. Die overnames moeten Solvari verder doen uitgroeien tot dé marktleider in Nederland in België. 'We verwachten met deze overnames verder door te groeien naar een kleine 20 miljoen euro omzet', zegt Solvari-CEO Dennis van den Bos.

Casius is al meer dan twintig jaar actief op de Nederlandse en Belgische markt en telt zo'n 25 medewerkers in Amsterdam en Lokeren. Ingmar Algera blijft na de overname aan als directeur van het bedrijf. Mede-oprichter Toon Vanagt wijst op de financiële slagkracht van het bedrijf. Sinds 2018 heeft het Amsterdamse Vortex Capital Partners een meerderheidsbelang in Solvari. Eerder nam Solvari het eveneens Belgische klusnetwerk Buldit over, Power Leaf Group en Offrea.

Slagkrachtig

'Na 22 jaar is de gefragmenteerde markt van digitale klusplatformen in de (ver)bouwsector rijp voor consolidering. Als ondernemer heb je dan de keuze om zelf op overnamepad te gaan of aan te sluiten bij een sterke groep. Wij waren het laatste jaar erg onder de indruk van de strategische overnames die Solvari met hulp van investeringsmaatschappij Vortex deed in onze thuismarkten. Wij zagen ook de evidente synergiën en samenwerkingsmogelijkheden. De klimaatcrisis versnelt bovendien de nood aan het verduurzamen van woningen', vertelt Toon Vanagt. Vanagt won trouwens twintig jaar geleden - toen CTO van Casius - een award bij Data News als 'ICT Manager of the Year' in de categorie van kleine en middelgrote ondernemingen.

Hoeveel Solvari neerlegt voor Casius en Twizzi wordt niet meegedeeld. De onderneming telt nu zo'n 80 mensen en brengt dagelijks naar eigen zeggen ruim 3.000 consumenten in contact met een vakman in Nederland en België. In totaal realiseren 500.000 consumenten per jaar hun verbouwproject via het platform. Aan aanbiederskant zijn ongeveer 5.000 vakmensen en -bedrijven aangesloten.

