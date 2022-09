Van de originele Sub weten we dat hij de bioscoopervaring van de Sonos-gebruiker bijzonder compleet maakt. Maar met 849 euro kost deze baskast wel een rib uit je lijf. Daarom lanceert de specialist in multiroom-muzieksystemen op 6 oktober de Sub Mini: compacter, krachtig genoeg voor de wat kleinere kamer, maar met 499 euro vooral ook iets toegankelijker geprijsd.

De draadloze Sub Mini (er hangt enkel nog een stroomstekker aan) heeft een cilindrisch ontwerp en is, zoals de meeste Sonos-producten, verkrijgbaar in zwart of wit. Hoeveel bas de nieuwe speaker precies genereert, hebben we nog niet mogen ervaren. Wat we wel weten is dat de Sub Mini is uitgerust met twee naar binnen gerichte woofers, een ontwerp dat erop gericht is om gezoem en andere vervormingen te neutraliseren.

Trueplay

Bedoeling van een subwoofer is dat deze klankkast de laagste frequenties voor zijn rekening neemt, zodat andere aangekoppelde speakers zich op de midden- en hoge frequenties kunnen richten. Volgens Sonos laat de Sub One zich vooral goed combineren met een Beam of Ray (de medium en kleinere soundbar van het audiomerk), al is het ook prima mogelijk om het apparaat te linken aan een of meer Sonos One (SL)-speakers.

Net als veel andere Sonos-producten kan je de Sub Mini finetunen met de Trueplay-technologie van het bedrijf. Daarbij meet de Sonos smartphone-app het geluid van de speaker en reflecties door muren en meubels, om zo de optimale instellingen voor jouw kamer en opstelling te creëren.

De nieuwe Sub Mini naast de 'klassieke' Sub, die intussen toe is aan de derde generatie. © Sonos

De draadloze Sub Mini (er hangt enkel nog een stroomstekker aan) heeft een cilindrisch ontwerp en is, zoals de meeste Sonos-producten, verkrijgbaar in zwart of wit. Hoeveel bas de nieuwe speaker precies genereert, hebben we nog niet mogen ervaren. Wat we wel weten is dat de Sub Mini is uitgerust met twee naar binnen gerichte woofers, een ontwerp dat erop gericht is om gezoem en andere vervormingen te neutraliseren.Bedoeling van een subwoofer is dat deze klankkast de laagste frequenties voor zijn rekening neemt, zodat andere aangekoppelde speakers zich op de midden- en hoge frequenties kunnen richten. Volgens Sonos laat de Sub One zich vooral goed combineren met een Beam of Ray (de medium en kleinere soundbar van het audiomerk), al is het ook prima mogelijk om het apparaat te linken aan een of meer Sonos One (SL)-speakers.Net als veel andere Sonos-producten kan je de Sub Mini finetunen met de Trueplay-technologie van het bedrijf. Daarbij meet de Sonos smartphone-app het geluid van de speaker en reflecties door muren en meubels, om zo de optimale instellingen voor jouw kamer en opstelling te creëren.