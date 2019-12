Sonos ligt onder vuur door een nieuw recyclageprogramma dat in de praktijk oude toestellen onbruikbaar maakt. Het bedrijf legt uit wat de bedoeling is van 'recycle mode'.

De berg elektronisch afval wordt steeds groter, en net als nog wat andere techbedrijven zet ook luidsprekermaker Sonos hard in op recyclage. Een van de campagnes in dat rijtje is het zogeheten 'Trade Up' hardwareprogramma waarbij gebruikers een korting krijgen als ze oudere producten op een verantwoorde manier recycleren.

In de praktijk blijkt het inruilen van een toestel echter neer te komen op het onbruikbaar maken van een ouder product. Wie zich opgeeft voor Trade Up, kan kijken of hij of zij een ouder product heeft dat in aanmerking komt voor de actie. Geef de code van het oudere product op en je krijgt meteen een korting van 30 procent op een nieuwer model. Tegelijk begint er op het oudere toestel echter ook een teller van 21 dagen te lopen, waarna dat model onherroepelijk geblokkeerd wordt door de Sonos server en dus onbruikbaar is ('bricked' in het Engels). De toestellen kunnen dus niet meer worden doorverkocht of aan familieleden worden verpatst. Je krijgt alleen een korting op een nieuw product als je een ouder product weggooit of, zoals Sonos suggereert, naar een gecertificeerd recyclagebedrijf voor e-afval brengt (dat laatste lijkt niet te worden nagekeken).

Sonos is alvast de eerste fabrikant die een dergelijk programma heeft opgestart. Maar het geforceerd onbruikbaar maken van oude modellen komt het bedrijf wel op kritiek te staan, voornamelijk van mensen die erop wijzen dat hergebruik nog altijd beter is voor het milieu dan het volledig ontmantelen en recycleren van een toestel. Zeker omdat een luidspreker best lang kan meegaan.

Sonos states on their website that "sustainability is non-negotiable," and that they design products to minimize impact, but I work at an e-waste recycler and have demonstrable proof this is false.



Sonos's "recycle mode" intentionally bricks good devices so they can't be reused. pic.twitter.com/VJDNhYOxRy — ralph waldo cybersyn (@atomicthumbs) December 27, 2019

Sonos reageert op de heisa aan techsite The Verge. "Het is zo dat deze oudere producten de werkkracht en het geheugen missen om de hedendaagse Sonos-ervaring te ondersteunen," zegt het bedrijf in een mededeling. Het gaat verder door te zeggen dat bepaalde klanten weinig belang hechten aan die moderne ervaring, en dat zij ervoor kunnen kiezen om niet mee te doen aan het programma. Anderen, die wel pakweg stemassistentie willen, kunnen gebruik maken van Trade Up. "Voor hen die ervoor kozen om hun product in te ruilen voor nieuwe producten, vonden we dat het meer verantwoord was om die oudere producten niet te herintroduceren aan nieuwe klanten die misschien niet weten dat het om tien jaar oude producten gaat die niet de verwachte Sonos-ervaring kunnen leveren."

Het idee is dat dit om echt oude producten gaat, die Sonos nog wel ondersteunt maar waar het bedrijf, zo vermoeden we, toch liever vanaf wil. De lifecycle van een luidspreker is langer dan die van pakweg een smartphone, het bedrijf ondersteunt zijn producten dus minstens vijf jaar nadat ze zijn verkocht. Het geeft ook zelf aan dat 92 procent van de producten die het ooit verkocht heeft nog altijd werken. Maar met een hoop technologieën als stemassistenten en Airplay aan boord van de nieuwere modellen, hoopt het bedrijf kennelijk dat gebruikers naar recente modellen gaan grijpen, en dat enkele van die oude knakkers van de markt verdwijnen. Dat is logisch, maar de vrees dat kopers van oude toestellen teleurgesteld zullen zijn gaat toch niet helemaal op. Iemand die een tien jaar oude luidspreker tweedehands koopt verwacht waarschijnlijk ook niet meteen dat ie Alexa aan boord heeft. Die gaat dan weer wel een probleem hebben als het ding in Recycle Mode staat en dus helemaal niet meer werkt.