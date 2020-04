Luidsprekerfabrikant Sonos, gespecialiseerd in multiroom-audiosystemen, biedt gebruikers sinds dinsdag een aantal unieke radiozenders aan. Blikvangers zijn de Artists Stations, waarbij de muziek gecureerd wordt door grote namen als Thom Yorke (Radiohead) en ex-Talkings Heads-frontman David Byrne. De primeur is voor een aantal Engelstalige markten: België volgt 'zeer snel'.

De nieuwe dienst Sonos Radio is een aanvulling op de circa zestigduizend internationale radiozenders die Sonos-gebruikers via TuneIn en iHeartRadio kunnen beluisteren. De service bestaat uit drie gratis onderdelen. Sonos Stations omvat dertig radiostations met de meest beluisterde muziek van Sonos' gebruikers. Voorbeelden van zenders zijn Pure Unplugged, Country Outlaws, Hip Hop Archive en Kids Rock. De liedjes worden hier af en toe wel onderbroken door advertenties.

'Een vorm van ontsnapping'

Sonos Sound System is een advertentievrij kanaal waar luisteraars nieuwe muziek kunnen ontdekken. De playlist wordt samengesteld door het Sonos-team en uitgezonden vanuit een nieuwe studio in de flagship store in New York. Elke woensdag is er een nieuwe uitzending te beluisteren die begint met een zestig minuten durend programma van gastartiesten als Angel Olsen, JPEGMAFIA en Jeff Parker (Tortoise).

© Sonos

Tot slot zijn er de Artist Stations, eveneens vrij van advertenties, waar de muziekkeuze bepaald wordt door artiesten. Zanger Thom Yorke van Radiohead bijt het spits af. 'Verwacht je aan een compilatie van alles wat ik de laatste tijd ben tegengekomen, wat me fascineerde, me ontroerde, me uitdaagt. Nu we zoveel tijd binnenshuis doorbrengen hoop ik dat dit een vorm van ontsnapping biedt. Misschien komen de muren dan iets minder snel op je af', vat Yorke zijn selectie samen. De komende weken worden er extra Artist Stations toegevoegd van onder meer Brittany Howard (Alabama Shakes), David Byrne en de onafhankelijke platenmaatschappij Third Man Records.

De luidsprekerfabrikant rolt Sonos Radio dinsdag eerst uit in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Australië. Ondersteuning voor meer landen, waaronder ook België, volgt 'zeer snel' en is 'een kwestie van het afsluiten van licenties'.

