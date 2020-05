Sonos heeft de Arc onthuld, een nieuwe smart soundbar met Dolby Atmos-technologie. Het audiobedrijf introduceert tevens geüpdatete versies van de Sonos Sub en Sonos Five, en een nieuwe S2-app. Alle producten komen begin juni op de markt.

De Sonos Arc vervangt zowel de Sonos Playbar als Playbase, die allebei al enkele jaren in het gamma zaten. De Beam, Sonos' compacte soundbar met geïntegreerde spraakassistent (Alexa en Google Assistent), blijft gewoon voortbestaan. Het grootste verschil tussen de twee home-entertainmentoplossingen is dat de Arc voorzien is van Dolby Atmos. Het ontbreken van die technologie op de Beam kwam de fabrikant destijds op de nodige kritiek te staan.

Sound bubble

De grote troef van Dolby Atmos is dat je als kijker volledig wordt ondergedompeld in de film en de actie. Dit in tegenstelling tot bij klassieke 5.1- of 7.1-opstellingen, die eigenlijk alleen maar een 'horizontale ring' van geluid vormen: de audio komt van links, rechts, voor en achter, via kanalen die door de sounddesigner van tevoren zijn vastgelegd (denk aan een blikseminslag of dichtslaande deur op de luidspreker achteraan links). Bij Dolby Atmos wordt er een 3D-ruimte gecreëerd, een zogeheten 'sound bubble', waarin elk geluid een specifieke plek kan krijgen - in de hoogte en de diepte. In een bioscoop worden daarvoor extra luidsprekers in het plafond gemonteerd. Met een soundbar als de Sonos Arc hoeft dat niet meer: de omhooggerichte speakers maken slim gebruik van plafondweerkaatsing om het gevoel van een sound bubble te creëren.

Volgens Sonos zijn er intussen zo'n 25-tal streamingdiensten die Dolby Atmos ondersteunen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Netflix, bij een deel van het aanbod, al dient de gebruiker dan wel het duurdere Premium Ultra HD-abonnement te nemen. Ook het merendeel van de speelfilms die op 4K Ultra HD Blu-ray verschijnen (de fysieke beelddrager met de hoogst mogelijke kwaliteit) levert de Dolby Atmos-beleving.

Spraakbediening

De Arc, die naadloos in een multiroomsysteem kan worden opgenomen, is daarnaast een stuk groter en krachtiger dan de Sonos Beam. De nieuwe soundbar herbergt maar liefst acht woofers en drie tweeters, die worden aangedreven door elf digitale Class-D-versterkers. Aan boord zijn verder vier microfoons die garant moeten staan voor een vlotte spraakbediening, ook wanneer de soundbar geluid afspeelt. En net als bij de Beam is er een speciale nachtmodus (met minder lage tonen) plus een stand die conversaties helderder laat klinken. Het volume van de Arc kan bediend worden via de Sonos-app, maar ook gewoon via de infrarood afstandsbediening van de televisie.

Net als de Beam laat de Sonos Arc zich desgewenst uitbreiden met een Sonos Sub en twee Sonos One (SL) speakers, die in de surround-setup dienstdoen als achterste luidsprekers. Van die Sonos Sub, die de lage tonen voor rekening neemt, verschijnt op 10 juni - de dag dat ook de Arc uitkomt - een vernieuwde versie. Hetzelfde geldt voor de Sonos Five. Beide producten kregen een krachtigere processor en meer geheugen, waardoor ze in staat moeten zijn om geluidsbestanden en muziekstreams in hogere resoluties weer te geven.

De Sonos Arc, Five en Sub (Generatie 3) zullen enkel nog draaien op de nieuwe S2-app die Sonos op 8 juni zal lanceren. Ook die ondersteunt audio in hogere resolutie en biedt enkele nieuwe mogelijkheden, zoals het groeperen van kamers. Tot slot de richtprijzen van de nieuwe producten: de Sonos Arc kost 899 euro, de Sub 799 euro en de Five verwisselt voor 579 euro van eigenaar.

De nieuwe Sonos Arc en al zijn onderdelen. © Sonos

De Sonos Arc vervangt zowel de Sonos Playbar als Playbase, die allebei al enkele jaren in het gamma zaten. De Beam, Sonos' compacte soundbar met geïntegreerde spraakassistent (Alexa en Google Assistent), blijft gewoon voortbestaan. Het grootste verschil tussen de twee home-entertainmentoplossingen is dat de Arc voorzien is van Dolby Atmos. Het ontbreken van die technologie op de Beam kwam de fabrikant destijds op de nodige kritiek te staan.De grote troef van Dolby Atmos is dat je als kijker volledig wordt ondergedompeld in de film en de actie. Dit in tegenstelling tot bij klassieke 5.1- of 7.1-opstellingen, die eigenlijk alleen maar een 'horizontale ring' van geluid vormen: de audio komt van links, rechts, voor en achter, via kanalen die door de sounddesigner van tevoren zijn vastgelegd (denk aan een blikseminslag of dichtslaande deur op de luidspreker achteraan links). Bij Dolby Atmos wordt er een 3D-ruimte gecreëerd, een zogeheten 'sound bubble', waarin elk geluid een specifieke plek kan krijgen - in de hoogte en de diepte. In een bioscoop worden daarvoor extra luidsprekers in het plafond gemonteerd. Met een soundbar als de Sonos Arc hoeft dat niet meer: de omhooggerichte speakers maken slim gebruik van plafondweerkaatsing om het gevoel van een sound bubble te creëren.Volgens Sonos zijn er intussen zo'n 25-tal streamingdiensten die Dolby Atmos ondersteunen. Dat geldt bijvoorbeeld voor Netflix, bij een deel van het aanbod, al dient de gebruiker dan wel het duurdere Premium Ultra HD-abonnement te nemen. Ook het merendeel van de speelfilms die op 4K Ultra HD Blu-ray verschijnen (de fysieke beelddrager met de hoogst mogelijke kwaliteit) levert de Dolby Atmos-beleving.De Arc, die naadloos in een multiroomsysteem kan worden opgenomen, is daarnaast een stuk groter en krachtiger dan de Sonos Beam. De nieuwe soundbar herbergt maar liefst acht woofers en drie tweeters, die worden aangedreven door elf digitale Class-D-versterkers. Aan boord zijn verder vier microfoons die garant moeten staan voor een vlotte spraakbediening, ook wanneer de soundbar geluid afspeelt. En net als bij de Beam is er een speciale nachtmodus (met minder lage tonen) plus een stand die conversaties helderder laat klinken. Het volume van de Arc kan bediend worden via de Sonos-app, maar ook gewoon via de infrarood afstandsbediening van de televisie.Net als de Beam laat de Sonos Arc zich desgewenst uitbreiden met een Sonos Sub en twee Sonos One (SL) speakers, die in de surround-setup dienstdoen als achterste luidsprekers. Van die Sonos Sub, die de lage tonen voor rekening neemt, verschijnt op 10 juni - de dag dat ook de Arc uitkomt - een vernieuwde versie. Hetzelfde geldt voor de Sonos Five. Beide producten kregen een krachtigere processor en meer geheugen, waardoor ze in staat moeten zijn om geluidsbestanden en muziekstreams in hogere resoluties weer te geven.De Sonos Arc, Five en Sub (Generatie 3) zullen enkel nog draaien op de nieuwe S2-app die Sonos op 8 juni zal lanceren. Ook die ondersteunt audio in hogere resolutie en biedt enkele nieuwe mogelijkheden, zoals het groeperen van kamers. Tot slot de richtprijzen van de nieuwe producten: de Sonos Arc kost 899 euro, de Sub 799 euro en de Five verwisselt voor 579 euro van eigenaar.