Een Amerikaans advocatenkantoor is een groepsrechtszaak gestart tegen Sony omdat de controllers van de onlangs uitgekomen PlayStation 5 een defect zouden hebben.

Dat meldt GamesIndustry.biz. Het bedieningskastje zou een 'drift defect' hebben, wat inhoudt dat het apparaat denkt dat een speler de joystick beweegt terwijl dat niet zo is.

Sommige gamers melden online dat ze al tien dagen na aanschaf van hun spelcomputer last hebben van het probleem. Enkele dagen geleden was al sprake van advocatenkantoren die een klacht zouden voorbereiden. Volgens de advocaten wist Sony van het probleem en doet het niet genoeg om consumenten hierop te wijzen. Bovendien zouden er nog te weinig mogelijkheden voor reparatie zijn.

Wie in België last krijgt van 'controller drift' valt nog gewoon onder de wettelijke garantie en neemt best zo snel mogelijk contact op met Sony of de leverancier van hun console.

Eerder meldde Sony dat kapotte controllers onder de garantie vervangen worden. Consumenten moeten wel zelf voor de verzendkosten betalen. De PlayStation 5 is niet de enige spelcomputer die last heeft van het probleem: eerder lag Nintendo onder vuur om een vergelijkbaar probleem met de Nintendo Switch.

