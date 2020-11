De lancering van de nieuwe gameconsoles van Sony en Microsoft ging gepaard met zware tekorten. Sony belooft nieuwe toestellen tegen de kerstdagen. Microsoft heeft dan weer veranderingen aan zijn reservatiesysteem aangekondigd.

Een nieuwe generatie gameconsoles in een jaar waarin de meeste andere vormen van entertainment verboden zijn, dat moest wel succesvol worden. Sony geeft in een Twitter-bericht aan dat de lancering van de PlayStation 5, eerder deze maand, hun 'grootste ooit' was. Het bedrijf lijkt het succes bovendien stevig te hebben onderschat, gezien de toestellen lang voor lancering via pre-order waren uitverkocht, en momenteel nergens te vinden zijn. In december wordt er echter een nieuwe reeks toestellen richting winkels worden verscheept, zegt Sony. Zo kan je voor de feestdagen nog eens een poging doen om er eentje op de kop te tikken.

Nieuw pre-ordersysteem

Sony was overigens niet de enige die met tekorten kampte. De vraag voor de nieuwe Xbox Series X en S, de consoles van Microsoft, was ook vele malen hoger dan het aanbod, waardoor veel fans er niet in slaagden een exemplaar te bemachtigen. Microsoft wil daarom in de toekomst het pre-order systeem gaan aanpassen. Dat heeft Phil Spencer, directeur van Xbox, gezegd in een interview met vaknieuwssite The Verge.

Bij het plaatsen van een pre-order kunnen mensen op voorhand een console reserveren, zodat ze hem vrijwel direct ontvangen als de apparaten in de winkels verschijnen. Dit jaar was de hype echter zo groot dat veel websites overbelast raakten en voorraden consoles vrijwel overal binnen een paar minuten nadat ze beschikbaar komen alweer verkocht zijn - al dan niet aan onlinebots die grote hoeveelheden consoles opkopen en ze weer tegen een meerprijs doorverkopen aan wanhopige fans.

Spencer verwacht dat het tekort nog tot de lente zal aanhouden. In het interview spreekt hij over een systeem waarbij mensen vooraf betalen om een tijdslot te reserveren waarin een Xbox wordt geproduceerd, bijvoorbeeld op 20 januari, waarbij ze het apparaat dan op 1 februari ontvangen.

