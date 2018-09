Sony brengt mini-PlayStation uit

De PlayStation Classic zal vanaf 3 december beschikbaar zijn in Europa, Japan en Noord-Amerika. Het toestel zal twintig games van destijds bevatten en zo'n 99,99 euro kosten.

Welke 20 games er (vooraf geïnstalleerd) worden meegeleverd is nog niet helemaal duidelijk. Sony spreekt onder meer van Final Fantasy VII, Jumping Flash, R4 Ridge Racer Type 4, Tekken 3 en Wild Arms. Maar de exacte configuratie zal per regio variëren.

Net zoals bij de NES Classic Mini en de SNES Classic Edition werkt de PlayStation Classic met HDMI en komt de stroom van een usb-poort. Bij de console worden ook twee controllers meegeleverd.

De console is zo'n 80 procent kleiner in volume dan het origineel, al lijken de controllers, afgaande op het promofilmpje, wel de originele grootte te behouden. Ondersteuning voor geheugenkaarten of andere uitbreidingen is er niet.

Dat Sony Interactive Entertainment een PlayStation Classic lanceert is geen toeval. De afgelopen jaren wist Nintendo het hen al voor te doen met een mini versie van de NES en SNES die beiden een immens succes waren. Wat de heruitgebrachte consoles van Nintendo extra populair maakte is dat ze vlot te hacken waren waardoor je tientallen extra games kon installeren.

Of dat ook bij de PlayStation Classic het geval zal zijn zullen we in de weken na de releasedatum ontdekken. Ten opzichte van Nintendo rekent Sony wel iets meer aan voor de PlayStation Classic en komt de console met iets minder games. Maar vermoedelijk zal dat veel nostalgici worst wezen zo lang de populairste spellen worden meegeleverd.