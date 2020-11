Elektronicareus Sony heeft maandag aangekondigd drones te gaan ontwikkelen. Onder de verzamelnaam Airpeak wil het Japanse bedrijf toestellen produceren die Sony's kennis over beeldtechnologie combineren met kunstmatige intelligentie en robotica.

Het bedrijf postte een korte teaservideo op YouTube waarin niet veel meer te zien is dan de merknaam en een ronddraaiende propeller. Het is nog onduidelijk voor welke doelgroep de apparaten bestemd zijn. Sony zegt in een summiere persverklaring enerzijds de creativiteit van videomakers te gaan ondersteunen, om zo een bijdrage te leveren aan 'de entertainmentindustrie en andere sectoren'. Tegelijkertijd promoot het Airpeak-project het gebruik van drones in omgevingen die voorheen lastig waren voor de vliegende toestellen, omwille van veiligheid en/of betrouwbaarheid.

Aibo

Sony staat bekend om zijn foto- en videocamera's en was eind jaren negentig een pionier op het gebied van robotica. Zo werd in 1999 robothond Aibo uitgebracht, waarvan in 2017 een opvolger verscheen. Vijf jaar geleden werkte het bedrijf ook al aan drones onder de naam Aerosense. Die hadden echter een meer industrieel karakter.

Airpeak moet in het voorjaar van 2021 gelanceerd worden.

Het bedrijf postte een korte teaservideo op YouTube waarin niet veel meer te zien is dan de merknaam en een ronddraaiende propeller. Het is nog onduidelijk voor welke doelgroep de apparaten bestemd zijn. Sony zegt in een summiere persverklaring enerzijds de creativiteit van videomakers te gaan ondersteunen, om zo een bijdrage te leveren aan 'de entertainmentindustrie en andere sectoren'. Tegelijkertijd promoot het Airpeak-project het gebruik van drones in omgevingen die voorheen lastig waren voor de vliegende toestellen, omwille van veiligheid en/of betrouwbaarheid.Sony staat bekend om zijn foto- en videocamera's en was eind jaren negentig een pionier op het gebied van robotica. Zo werd in 1999 robothond Aibo uitgebracht, waarvan in 2017 een opvolger verscheen. Vijf jaar geleden werkte het bedrijf ook al aan drones onder de naam Aerosense. Die hadden echter een meer industrieel karakter.Airpeak moet in het voorjaar van 2021 gelanceerd worden.