Het Japanse technologiebedrijf Sony heeft het videospel Cyberpunk 2077 wereldwijd uit zijn PlayStation Store gehaald nadat de voorbije dagen gebleken is dat het spel van de Poolse spelletjesmaker CD Projekt bulkt van de bugs.

"SIE (Sony Interactive Entertainment) spant zich in om een hoog niveau van tevredenheid te verzekeren bij zijn klanten. We gaan dus van start met terugbetalingen en we gaan het spel tot nader order uit de onlinewinkel halen", zo schrijft de gamesafdeling van Sony onder meer op zijn Amerikaanse en Australische sites. Het spel is vorige week donderdag uitgekomen en is de eerste grote titel van het bedrijf sinds "The Witcher 3: Wild Hunt" uit 2015. Op spelconsoles van de vorige generatie doet het spel het niet zo goed door allerlei bugs en technische problemen.

Sony biedt teleurgestelde kopers van de game dus nu terugbetaling aan. Het fiasco is een nieuwe klap voor CD Projekt dat al 30 procent van de beurswaarde verloor omdat de release van de game enkele malen werd uitgesteld. Ook klaagden spelers en recensenten over de gelimiteerde toegang tot het spel in aanloop naar de lancering vorig week donderdag. Het miljardenbedrijf CD Project heeft beloofd de bugs zo snel mogelijk, door middel van software-updates, op te lossen.

Op recensiewebsite Metacritic krijgt het spel een score van 2,9 op 10 door zowat 6.000 Playstation 4-gebruikers, terwijl het op de pc met een score van 6,9 op 10 (op basis van zowat 15.590 gebruikers) een stuk beter doet. Financieel nieuwsagentschap Bloomberg meldt dat volgens analisten de mening van spelers op de oudere consoles (zoals Playstation 4 en Xbox One) cruciaal kan zijn voor de omzet van CD Projekt. De studio verontschuldigde zich maandag op sociale media bij de klanten. De ontwikkelaar zei dat meer aandacht had moeten gaan naar het beter speelbaar maken op de Playstation 4 en Xbox One. Gamesfans keken al maanden uit naar de release van Cyberpunk, dat op het gebied van ontwikkelingskosten de duurste game ooit is.

