Met de NW-A306 mikt Sony op muziekliefhebbers die een hoge geluidskwaliteit vooropstellen. Aan boord zijn bijvoorbeeld verschillende technologieën om gecomprimeerde muziekbestanden op te schalen, zodat ze minstens even goed klinken als cd-tracks.

De nieuwe Walkman van Sony is evenwel vooral gespecialiseerd in de weergave van audio in hoge resolutie. Zo zorgt de S-Master HX digitale-versterkertechnologie voor compatibiliteit met het oorspronkelijke DSD-formaat (Direct Stream Digital). Dat werd destijds door Philips en Sony ontwikkeld voor het encoderen van audiosignalen voor de Super Audio CD.

Akoestische subtiliteit

Gecomprimeerde muziekbestanden worden dan weer in realtime opgeschaald met DSEE Ultimate-technologie en Edge-AI, oftewel een snufje kunstmatige intelligentie. Het verbeterde algoritme brengt de geluidskwaliteit volgens Sony op het niveau van een audio-cd (16-bit, 44.1/48 kHz) met 'akoestische subtiliteit' en een ruimer dynamisch bereik. DSEE Ultimate werkt bij dit model bovendien ook wanneer er geluisterd wordt met een draadloze hoofdtelefoon.

De NW-A306 heeft voorts een batterijduur tot 36 uur met 44.1kHz FLAC-weergave, tot 32 uur met 96kHz FLAC hi-res audio of tot 26 uur via een streamingmuziekdienst. Andere specificaties zijn de behuizing van aluminium, het gewicht van 113 gram, volledige WiFi-compatibiliteit en een aanraakscherm 9,14 cm.

De NW-A306 heeft zoals gezegd een richtprijs van 330 euro.

